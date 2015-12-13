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Содержание
Газеты и журналы
Газеты
- Пионерская правда (1925-1998) (850+ номеров)
- Литературная газета (1830-2014) (3300+ номеров)
Журналы
- Авиация и космонавтика (1964-2022) (650+ выпусков)
- Библиотека юного конструктора (1937-1964) (43 выпуска)
- Весёлые картинки (1956-2010) (500+ выпусков)
- В мире науки (1983-2021) (290+ выпусков + спецвыпуски и приложения)
- Вокруг света (1927–2022) (930+ выпусков)
- Вселенная, пространство, время (2003–2019) (170 выпусков)
- Горизонты техники для детей (1962–1990) (270+ выпусков)
- Даунгрейд (2006-2022) (все выпуски)
- Делаем сами (1997-2015) (170+ номеров + спецвыпуски)
- Делаем сами (Толока) (2000-2016) (230+ номеров + спецвыпуски)
- Дом (1995-2019) (380+ номеров + спецвыпуски)
- Домашний ПК (1998–2011) (все номера)
- Если (1991–2015) (240+ выпусков)
- За рулём (1928–2022) (1040+ выпусков)
- Зарубежное военное обозрение (1921–2022) (580+ выпусков)
- Здоровье (1957–2021) (350+ выпусков)
- Земля и вселенная (1965-2021) (310+ номеров)
- Знак вопроса (1989–2005) (50+ выпусков)
- Знание – сила (1926-2021) (650+ выпусков)
- Идеи вашего дома (1997-2022) (210+ номеров + 55 спецвыпусков)
- Изобретатель и рационализатор (1974–2013) (300+ выпусков)
- Иностранная литература (1941-2016) (550+ выпусков)
- Искатель (1961-2019) (250+ выпусков)
- Искусство кино Пролетарское кино / Советское кино / Искусство кино (1931-2021) (900+ номеров)
- Квант (1970-2021) Квант, Квантик, библиотечка, приложения (800+ выпусков)
- Костёр (1936-2021) (600+ выпусков)
- Крестьянка (1953-2015) (250+ выпусков)
- Крокодил (1922–2008) (2700+ выпусков)
- Кругозор (1964-1992) (220+ выпусков)
- Крылья Родины (1957-2017) (450+ выпусков)
- Лучик 6+ (2015-2022) (70+ выпусков)
- Моделист-конструктор (1962–2021) (660+ выпусков)
- Московский журнал (1791-2021) (170+ выпусков)
- Мурзилка (1924–2012) (1020+ выпусков)
- Наука и жизнь (1890–2021) (1000+ выпусков)
- НЛО Невероятное. Легендарное. Очевидное. (1998-2007) (140+ выпусков)
- Огонёк (1899–2020) (3050+ выпусков)
- ОМ (1995-2006) (60+ номеров)
- Парус (1988-1991), Рабочая смена (1987) (53 выпуска) + страшилки
- Пионер (1924-2016) (720+ выпусков)
- Популярная механика (1905–2022) (1420+ выпусков)
- Приусадебное хозяйство (1981-2021) (390+ выпусков)
- Профиль (2001-2021) (460+ номеров)
- Птюч (1994-2003) (все 77 номеров)
- Работница (1935-2001) (240+ выпусков)
- Радиоконструктор (1994–2018) (280+ выпусков)
- Ровесник (1962–2014) (500+ выпусков)
- Роман-газета (1937-2020) (650+ выпусков)
- Сам (1992-2019) (270+ номеров + спецвыпуски)
- Сам себе мастер (1998-2015) (200+ номеров)
- Сделай сам (1989-2020) (220+ выпусков + приложения)
- Смена (1924-2020) (2100+ выпусков)
- Советский коллекционер (1963-1991) Коллекционер (1993-2017) (48 выпусков)
- Советский Союз (1952-1982)
- Советский экран (1925-1996) (450+ выпусков)
- Советы профессионалов (2000-2019) (130+ номеров + спецвыпуски)
- Спортивные игры (1955-1992) (270+ выпусков)
- Столица (1990-1997) (230+ номеров)
- Страна игр (1996-2013) (350+ выпусков + дополнения)
- Студенческий меридиан (1974-1994) (70+ выпусков)
- Тайны XX века (2009–2021) (500+ выпусков)
- Техника – молодёжи (1933–2021) (1020+ выпусков)
- Уральский следопыт (1935-2009) (500+ выпусков)
- Филателия СССР (1966-1991), Филателия (1992-2018) (590+ выпусков + приложения) + каталоги
- Хакер (1999–2022) (260+ выпусков)
- Химия и жизнь (1965–1992) (330+ выпусков)
- Чудеса и приключения (2003–2020) (140 выпусков)
- Юность (1955-2019) (360+ выпусков)
- Юный натуралист (1930–2009) (623 выпусков)
- Юный техник (1956–2021) (700+ выпусков + приложения)
- Юный художник (1978–2006) (210+ выпусков)
Подборки
- Метагалактика – «Голос вселенной», «Метагалактика», «Галактика», «Приключения Фантастика»
- Подборка журналов о тату (2006–2021) (480+ выпусков)
Ссылки
- https://www.sites.google.com/site/zurnalysssr/ - Сайт посвящается периодическим изданиям СССР и всему интересному, что мы читали в нашем детстве