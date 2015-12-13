Юный техник (1956-2019) (700+ номеров + приложения)

«Юный техник» — ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике.

Основан в Москве в 1956 году как иллюстрированный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина для пионеров и школьников.

Журнал в популярном виде доносит до читателя (в первую очередь школьника) достижения отечественной и зарубежной науки, техники, производства. Побуждает к научно-техническому творчеству, содействует профессиональной ориентации школьников. Регулярно публикует произведения известных писателей-фантастов — Кира Булычёва, Роберта Силверберга, Ильи Варшавского, Артура Кларка, Филипа К. Дика, Леонида Кудрявцева и других.

На страницах «Юного техника» печатаются новости о последних достижениях науки и техники, тайнах природы и мироздания, о важнейших открытиях и изобретениях. При журнале работает уникальное, единственное в мире детское «Патентное бюро», на страницах которого рассказывается об изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки. Специалисты Патентного бюро помогают детям в оформлении настоящих, «взрослых» патентов. Имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации к использованию в учебно-воспитательном процессе различных образовательных учреждений». В 2005 году журнал «Юный техник» стал лауреатом журналистской премии «Золотой гонг» и дипломантом конкурса «Золотой лотос», проходившего под девизом «Сохраним духовность России». По итогам выставок «Пресса-2006» и «Пресса-2007» решением жюри включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд прессы».

В качестве приложения к журналу в 1957—1971 выпускалась «Библиотечка для умелых рук» (24 выпуска в год); с 1972 выходил «ЮТ для умелых рук» (12 номеров в год). С 1991 года приложение носит название «Левша».