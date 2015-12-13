Инструменты сайта

NoZDR.ru » Библиотека » Газеты и журналы » Юный техник (1956-2019) (700+ номеров + приложения)

Навигация

﻿

На главную страницу

• Онлайн: 2

﻿ qr_code

Flag Counter







Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru


Индекс цитирования

Сколько дней блогу

nozdr.ru Alexa/PR

Содержание

Юный техник (1956-2019) (700+ номеров + приложения)

«Юный техник» — ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике.

Основан в Москве в 1956 году как иллюстрированный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина для пионеров и школьников.

Журнал в популярном виде доносит до читателя (в первую очередь школьника) достижения отечественной и зарубежной науки, техники, производства. Побуждает к научно-техническому творчеству, содействует профессиональной ориентации школьников. Регулярно публикует произведения известных писателей-фантастов — Кира Булычёва, Роберта Силверберга, Ильи Варшавского, Артура Кларка, Филипа К. Дика, Леонида Кудрявцева и других.

На страницах «Юного техника» печатаются новости о последних достижениях науки и техники, тайнах природы и мироздания, о важнейших открытиях и изобретениях. При журнале работает уникальное, единственное в мире детское «Патентное бюро», на страницах которого рассказывается об изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки. Специалисты Патентного бюро помогают детям в оформлении настоящих, «взрослых» патентов. Имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации к использованию в учебно-воспитательном процессе различных образовательных учреждений». В 2005 году журнал «Юный техник» стал лауреатом журналистской премии «Золотой гонг» и дипломантом конкурса «Золотой лотос», проходившего под девизом «Сохраним духовность России». По итогам выставок «Пресса-2006» и «Пресса-2007» решением жюри включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд прессы».

В качестве приложения к журналу в 1957—1971 выпускалась «Библиотечка для умелых рук» (24 выпуска в год); с 1972 выходил «ЮТ для умелых рук» (12 номеров в год). С 1991 года приложение носит название «Левша».

Архив журнала

Год123456789101112
1956




        
1957








1958





1959







1960




1961

1962





1963





1964






1965





1966

1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973
1974
Год123456789101112
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983



1984








1985













1986






1987













1988
1989

1990
1991


1992
1993
1994



Год123456789101112
1995
1996








1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004



2005


2006






2007
2008




2009

2010













2011
2012

   










2013


2014
Год123456789101112
2015
2016
2017


2018
2019       
ftp://nozdr.ru/biblio/j/jt/jt

Для умелых рук

  1.  "1956-05 - Байдарка.djvu" (1.3М)
  2.  "1956-18 - Самодельный батарейный радиоприемник.djvu" (1.7М)
  3.  "1956_XX - В помощь юному мастеру - Выпуск 1 (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (1.1М)
  4.  "1956_XX - Воздушные змеи (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (421.8К)
  5.  "1956_XX - Воздушный шар (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (1.5М)
  6.  "1956_XX - Воздушный шар (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (401.5К)
  7.  "1956_XX - Контурные модели кораблей (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (4.1М)
  8.  "1956_XX - Модель автомобиля (ГАЗ-51) (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (484.8К)
  9.  "1956_XX - Модель вертолета (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (511.7К)
  10.  "1956_XX - Модель ветродвигателя (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (422.6К)
  11.  "1956_XX - Модель катера (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (1.9М)
  12.  "1956_XX - Модель подводной лодки (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (334.6К)
  13.  "1956_XX - Модель шагающего экскаватора (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (537.2К)
  14.  "1956_XX - Модель яхты (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (455.8К)
  15.  "1956_XX - Настольная аэродинамическая труба (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (686.5К)
  16.  "1956_XX - Самодельный походный радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (2.0М)
  17.  "1956_XX - Самодельный походный радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (529.1К)
  18.  "1956_XX - Самодельный сетевой радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (407.1К)
  19.  "1956_XX - Самодельный телефонный аппарат (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (3.9М)
  20.  "1956_XX - Самодельный телефонный аппарат (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (811.8К)
  21.  "1956_XX - Схематическая модель самолёта (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (360.2К)
  22.  "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (1.5М)
  23.  "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (820.0К)
  24.  "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред).pdf" (3.9М)
  25.  "1956_ХХ - Сделай сам - Самодельные игрушки (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (615.1К)

Год123456789101112131415161718192021222324
1956                        
1957                     
1958                      
1959                       
1960                      
1961                     

  
1962                        
1963                        
1964       
1965
1966                       
1967                        
1968                        
1969                        
1970                        
1971                    
1972             
1973             
1974             
Год123456789101112131415161718192021222324
1975             
1976             
1977             
1978             
1979             
1980             
1981             
1982             
1983             
1986             
1987             
1988             
1989             
1990             
ftp://nozdr.ru/biblio/j/jt/jtpril

Левша

Год123456789101112
1991
1992    
1993    
1994
1995
1996
1997








1998 







 
 
1999
2000          
2001








 
2002  
   

2003       
2004     
2005 
2006
2007

2008







2009
     
  
Год123456789101112
2010     
     
2011            
2012        
2013








2014
2015



2016




2017
2018
ftp://nozdr.ru/biblio/j/jt/lev

А почему?

Год123456789101112
1991






1992           
1993        
2005      
2007           
2008         
2009        
2010     
     
2011            
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ftp://nozdr.ru/biblio/j/jt/apochemy

Ссылки

, , , , ,

Разное

biblio/j/jt.txt · Последние изменения: 2020/01/27 11:47 — NoZDR
Инструменты страницы
﻿
Инструменты пользователя