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Юный техник (1956-2019) (700+ номеров + приложения)
«Юный техник» — ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике.
Основан в Москве в 1956 году как иллюстрированный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина для пионеров и школьников.
Журнал в популярном виде доносит до читателя (в первую очередь школьника) достижения отечественной и зарубежной науки, техники, производства. Побуждает к научно-техническому творчеству, содействует профессиональной ориентации школьников. Регулярно публикует произведения известных писателей-фантастов — Кира Булычёва, Роберта Силверберга, Ильи Варшавского, Артура Кларка, Филипа К. Дика, Леонида Кудрявцева и других.
На страницах «Юного техника» печатаются новости о последних достижениях науки и техники, тайнах природы и мироздания, о важнейших открытиях и изобретениях. При журнале работает уникальное, единственное в мире детское «Патентное бюро», на страницах которого рассказывается об изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки. Специалисты Патентного бюро помогают детям в оформлении настоящих, «взрослых» патентов. Имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации к использованию в учебно-воспитательном процессе различных образовательных учреждений». В 2005 году журнал «Юный техник» стал лауреатом журналистской премии «Золотой гонг» и дипломантом конкурса «Золотой лотос», проходившего под девизом «Сохраним духовность России». По итогам выставок «Пресса-2006» и «Пресса-2007» решением жюри включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд прессы».
В качестве приложения к журналу в 1957—1971 выпускалась «Библиотечка для умелых рук» (24 выпуска в год); с 1972 выходил «ЮТ для умелых рук» (12 номеров в год). С 1991 года приложение носит название «Левша».
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Для умелых рук
- "1956-05 - Байдарка.djvu" (1.3М)
- "1956-18 - Самодельный батарейный радиоприемник.djvu" (1.7М)
- "1956_XX - В помощь юному мастеру - Выпуск 1 (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (1.1М)
- "1956_XX - Воздушные змеи (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (421.8К)
- "1956_XX - Воздушный шар (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (1.5М)
- "1956_XX - Воздушный шар (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (401.5К)
- "1956_XX - Контурные модели кораблей (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (4.1М)
- "1956_XX - Модель автомобиля (ГАЗ-51) (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (484.8К)
- "1956_XX - Модель вертолета (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (511.7К)
- "1956_XX - Модель ветродвигателя (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (422.6К)
- "1956_XX - Модель катера (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (1.9М)
- "1956_XX - Модель подводной лодки (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (334.6К)
- "1956_XX - Модель шагающего экскаватора (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (537.2К)
- "1956_XX - Модель яхты (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (455.8К)
- "1956_XX - Настольная аэродинамическая труба (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (686.5К)
- "1956_XX - Самодельный походный радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (2.0М)
- "1956_XX - Самодельный походный радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (529.1К)
- "1956_XX - Самодельный сетевой радиоприемник (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (407.1К)
- "1956_XX - Самодельный телефонный аппарат (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (3.9М)
- "1956_XX - Самодельный телефонный аппарат (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (811.8К)
- "1956_XX - Схематическая модель самолёта (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (360.2К)
- "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред) 1.djvu" (1.5М)
- "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (820.0К)
- "1956_XX - Учись переплетать (Стахурский_А_Е, ред).pdf" (3.9М)
- "1956_ХХ - Сделай сам - Самодельные игрушки (Стахурский_А_Е, ред).djvu" (615.1К)
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Левша
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Ссылки
- http://utechnik.ru/ - Официальный сайт журналов «Юный техник», «Левша», «А почему?»
- http://jt-arxiv.narod.ru - Архив журнала «Юный Техник» и его приложений
- http://konstantin.in/category/yunyj-texnik - Архив журнала «Юный Техник» и его приложений